I Vigili del fuoco sono intervenuti, ieri sera intorno alle 19:45, per la messa in sicurezza di un’autovettura, a seguito di un incidente stradale che, in via Valsallustra a Dozza, ha visto coinvolta una Renault Clio condotta da una ragazza di 26 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la giovane ha perso il controllo dell’auto che ha finito la sua corsa sul ciglio della strada, capottata. Soccorsa dal personale del 118, la ragazza è stata trasportata in ospedale, in condizioni non gravi.