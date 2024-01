La Sezione Polizia Stradale di Bologna e le sue Unità Operative Distaccate, durante l’anno 2023, hanno dispiegato 13274 pattuglie di vigilanza stradale, sia in ambito autostradale che sulla viabilità ordinaria. Oltre ai servizi di vigilanza stradale, il personale della Specialità è stato impiegato in servizi mirati volti al contrasto di specifiche violazioni alle norme del Codice della Strada, come:

19 servizi di stragi del sabato sera, attività di controllo volta al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, effettuata nelle notti tra il sabato e la domenica.

7 servizi specifici di controllo al mancato uso dei sistemi di ritenuta.

11 servizi specifici di controllo sull’uso di telefonini durante la guida.

11 servizi specifici di controllo sull’omessa assicurazione obbligatoria.

6 servizi specifici di controllo sull’autotrasporto di persone.

4 servizi specifici di controllo sul trasporto di animali vivi.

6 servizi specifici di controllo sull’efficienza degli pneumatici.

6 servizi specifici sul controllo del trasporto di merci pericolose.

6 servizi specifici sul controllo dei trasporti eccezionali.

Attività di infortunistica stradale

Nell’evidenziare che la sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la Specialità Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo, si segnala che durante l’anno 2023 sono stati rilevati 1218 incidenti stradali di cui: 796 con solo danni a cose, 409 con lesioni alle persone e 13 con esito mortale; 718 sono state le persone che hanno riportato lesioni e 13 quelle decedute.

Attività contravvenzionale

Riguardo ad un’attività di specifica pertinenza della Specialità della Polizia Stradale, come quella contravvenzionale, si segnala che nell’anno 2023 sono stati 27943 i verbali redatti per infrazioni alle norme del Codice della Strada, di seguito si riporta un report di alcune delle infrazioni che più colpiscono l’opinione pubblica:

658 sanzioni per l’articolo 193 del Codice della Strada (assicurazione obbligatoria).

305 sanzioni per l’articolo 186 del Codice della Strada (abuso di alcool).

12 sanzioni per l’articolo 187 del Codice della Strada (abuso di stupefacenti).

20 sanzioni per l’articolo 189 del Codice della Strada (omissione di soccorso).

2156 sanzioni per l’articolo 173 del Codice della Strada (uso cellulare).

1573 sanzioni per l’articolo 172 del Codice della Strada (cinture di sicurezza).

4 sanzioni per l’articolo 171 del Codice della Strada (obbligo del casco).

298 sanzioni erogate per guida senza patente.

1145 sanzioni erogate per infrazioni ai limiti di velocità.

1262 sanzioni erogate per infrazione dei tempi di guida.

Inoltre, a seguito delle sanzioni erogate sono:

1178 le patenti di guida ritirate.

1413 le carte di circolazione ritirate.

51784 i punti totali decurtati.

Attività di Polizia Giudiziaria

Nel corso del 2023 sono state arrestate 4 persone, denunciate in stato di libertà 118 persone e 21 sono stati i controlli amministrativi effettuati.

Campagne di informazione ed educazione stradale

Numerose nel corso del 2023 le campagne di informazione ed educazione stradale.

– La campagna di sicurezza stradale “Stai Sobrio”, in collaborazione con la locale Direzione dell’Automobile Club

– La campagna di sicurezza stradale “Progetto Incroci”, realizzato con la collaborazione delle specialità della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia delle Comunicazioni.

– La campagna di sicurezza stradale “Icaro 2023”, progetto ministeriale.

– Diverse altre iniziative concordate direttamente con le singole scuole.

Gli incontri, sostenuti da personale esperto ed appositamente formato, hanno visto il coinvolgimento di 3070 studenti, frequentanti le scuole della provincia di ogni ordine e grado, a partire da quelle dell’infanzia sino alle superiori.

Autovettura Lamborghini Huracan

Questa direzione Polizia Stradale ha in carico l’autovettura Lamborghini Huracan con livrea della Polizia di Stato, durante l’anno 2023 il veicolo è stato impiegato in 4 trasporti organi da un ospedale all’altro ed ha effettuato 111 missioni sia sul territorio nazionale che all’estero.

Il personale in forza alla Sezione Polizia Stradale di Bologna, durante l’anno 2023, è stato impiegato in numerosi altri servizi come: scorta e staffetta a personalità, scorta e staffetta a squadre sportive, scorta e staffetta a tifoserie, scorta e staffetta a gare ciclistiche, sia di livello locale che internazionale, servizi di vigilanza per concerti, per manifestazioni politiche ecc. ecc.

Inoltre si è avuto modo di partecipare a diverse manifestazioni volte alla divulgazione dell’importante messaggio connesso al rispetto delle regole e della legalità in generale.