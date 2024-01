Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure dell’entrata della stazione di Cesena nord, previste nelle due notti di lunedì 8 e martedì 9 gennaio. Rimane confermata l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, nelle cinque notti di mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio, con orario 22:00-6:00, per chi percorre la A14 da Pescara/Ancona verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. Dopo l’uscita obbligatoria, si potrà rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.