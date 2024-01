Va in scena giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 20 e domenica 14 alle 15:30 Otello di Giuseppe Verdi in un nuovo spettacolo realizzato in coproduzione fra Teatro Municipale di Piacenza, dove lo spettacolo ha debuttato lo scorso dicembre, Teatro Comunale di Modena, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Coccia di Novara e Teatro Sociale di Rovigo. Giovedì 11 alle 18 si terrà anche “Invito all’opera”, incontro di presentazione in collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi che ospiterà come relatore il giornalista Alberto Mattioli (ingresso libero da via Goldoni 1).

Maestro concertatore e direttore dell’opera sarà Leonardo Sini, alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati e delle Voci bianche del Conservatorio Nicolini preparate da Giorgio Ubaldi. Il cast è formato da affermati artisti, a partire dall’Otello del tenore Gregory Kunde, oggi interprete di riferimento per questo ruolo nei maggiori teatri, dal soprano Francesca Dotto, al debutto in questa produzione nella parte di Desdemona e da Luca Micheletti (Jago), baritono già protagonista in importanti produzioni alla Scala di Milano e al Royal Opera House di Londra diretto da Riccardo Muti. In cartellone anche Antonio Mandrillo (Cassio), Andrea Galli (Roderigo), Mattia Denti (Lodovico), Alberto Petricca (Montano), Sayumi Kaneko (Emilia) ed Eugenio Maria Degiacomi (Un araldo). La regia è firmata da Italo Nunziata, con le scene di Domenico Franchi, i costumi di Artemio Cabassi e le luci di Fiammetta Baldiserri.

Biglietti, 24-60€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.