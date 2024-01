Aumentare i servizi per le imprese della zona Roveri a partire dalle linee di trasporto, che saranno potenziate alla sera. Fare interventi di manutenzione per la zona, nonostante il calo di risorse dovute ai costi per l’alluvione. Sono stati questi alcuni degli interventi promessi dal Sindaco Matteo Lepore che questa mattina nella sede di Cosepuri ha incontrato diverse aziende della zona artigianale delle Roveri, incontro organizzato da Cna Bologna.

Dal tema delle Roveri si è poi passati inevitabilmente ai temi di maggiore attualità, in particolare a quelli della mobilità e di “Bologna Città 30”. Il Sindaco si è detto disponibile a discutere su eventuali miglioramenti al piano insieme alle imprese e alla Cna.

“La zona Roveri ha cambiato volto – ha spiegato Lepore – diventando un polo di attrazione anche per imprese non solo manifatturiere e anche per residenti. Una zona artigianale molto antica che però continua ad accogliere imprese. Inevitabile che i regolamenti comunali precedenti non potevano tenere conto di questi cambiamenti”.

Le imprese intervenute hanno sollevato questioni rilevanti che riguardano prevalentemente la sicurezza, un trasporto pubblico che deve essere più capillare anche di sera, una manutenzione di strade e di spazi verdi da migliorare per contrastare il degrado, come ha sottolineato l’azienda falegnameria Bertocchi presente nell’area artigianale Roveri fin dalla sua nascita.

Il Sindaco, accompagnato dall’Assessore Massimo Bugani, ha dichiarato ampia disponibilità ad avviare un tavolo di lavoro specifico sulla zona Roveri con una forte collaborazione tra pubblico e privato.

Il dibattito si è poi concentrato sul tema dell’accoglienza turistica e dell’attrazione di Bologna, un tema ovviamente molto caro a Cosepuri e alle imprese che offrono servizi alla persona, come evidenziati dall’azienda Bologna Spa & Wellness che accoglie molti turisti. Se da un lato il Sindaco ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nell’attrarre un turismo di alta qualità, dall’altro ha proposto l’attivazione sin da subito di un tavolo di lavoro sulla mobilità con aziende di noleggio con conducente (ncc) e di servizio bus privati, finalizzato a migliorare il traffico cittadino.

Il Sindaco si è detto consapevole che in questo momento alla città viene chiesto un sacrificio in termini di cantieri e di criticità negli spostamenti, ma al termine di questo percorso (due linee tramviarie, metrobus, passante, cantiere Garisenda) si è detto certo che Bologna sarà ancora più attrattiva e in linea con le richieste dei circuiti turistici internazionali.

“Su Bologna Città 30 occorre del tempo per fare le corrette valutazioni – ha concluso il Sindaco – certamente saremo aperti a discussioni con Cna e con le imprese ascoltando le loro proposte di eventuali miglioramenti rispetto al piano iniziale. Quello che è certo è che ci concentreremo in particolare su miglioramenti che possano interessare il trasporto pubblico e chi lavora in strada”.