Il cadavere di un’anziana è stato trovato all’interno di un’auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona boschiva e impervia a Schiocchi del Cerreto, sull’Appennino reggiano. Non lontano, in un burrone, un secondo corpo, quello di un uomo più giovane.

Le vittime sarebbero una 83enne di Cervarezza ed il figlio di 65 anni. L’ipotesi investigativa dei carabinieri è che l’uomo abbia ucciso la madre e poi si sia lanciato nell’orrido degli Schiocchi.