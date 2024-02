Il Questore e tutti i Funzionari in forza alla Questura di Bologna si congratulano per i prestigiosi obiettivi raggiunti dai Primi Dirigenti della Polizia di Stato Dott.ssa Marika Lomastro, Dott.ssa Silvia Gentilini e Dott. Marco Gianfrancesco.

In particolare, il prossimo 19 febbraio il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Marika Lomastro lascerà la Questura di Bologna per andare a ricoprire l’incarico di Vicario del Questore di Ferrara.

Entrata in Amministrazione nel novembre 1992, dopo aver completato il V corso Commissari della Polizia di Stato, la Dott.ssa Lomastro è stata assegnata al Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna. Nel 1994 ha prestato servizio presso la Divisione P.A.S. e successivamente all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Bologna. Nell’ambito della stessa Questura ha inoltre ricoperto gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, U.P.G.S.P., U.T.L. e dell’Ufficio Personale. Promossa a Primo Dirigente nel gennaio 2017, ha ricoperto dapprima l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Forlì, per poi fare ritorno nel 2018 a Bologna dove ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto dei Questori Coccia, Bernabei, Fusiello ed infine Sbordone.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dottoressa Silvia Gentilini il prossimo 1° marzo lascerà la Questura di Bologna per ricoprire l’incarico di Vicario del Questore di Lodi.

Entrata in Amministrazione nel marzo 1994, alla fine degli anni ’90 ha prestato servizio presso l’aeroporto internazionale di Malpensa per poi ricoprire, fino al 2008, l’incarico di Dirigente D.I.G.O.S. presso la Questura di Forlì. È stata successivamente responsabile della PG del Commissariato di P.S. di Cesena e poi a capo del Commissariato di P.S. di Faenza. Dal 2019 ricopre l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, prima nella Questura di Parma e poi, dal 2021, a Bologna.

Il Questore di Bologna si congratula infine con il Dott. Marco Gianfrancesco per la promozione a Primo Dirigente.

Entrato in Amministrazione nel luglio 1994, dopo aver superato il concorso da funzionario nel 2003, ha prestato servizio presso il Reparto Mobile di Torino, per poi trasferirsi a Bologna nel 2007 dove ha ricoperto prima l’incarico di funzionario addetto all’U.P.G.S.P., e successivamente il ruolo di Vice Dirigente responsabile della P.G. del Commissariato San Giovanni in Persiceto. Ha poi ricoperto fino a settembre 2023 il ruolo di Vice Dirigente D.I.G.O.S. della locale Questura, per poi assumere la reggenza del Commissariato Due Torri – San. Francesco.