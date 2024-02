Per le persone che vivono nell’area del Quartiere San Donato – San Vitale, grazie al progetto Biblioteca Diffusa, si amplia il perimetro dell’offerta culturale intorno ai temi del libro e della lettura.

L’iniziativa, che è curata dall’Ufficio Reti e Lavoro di comunità del Quartiere San Donato-San Vitale e dalle biblioteche comunali Scandellara – Mirella Bartolotti e Luigi Spina – Casa Gialla, prevede l’attivazione – dalla fine di febbraio 2024 – di punti diffusi sul territorio, all’interno dei quali saranno promossi il libro, la lettura e, più in generale, l’offerta culturale delle biblioteche già presenti nel Quartiere, con un ventaglio di attività volte a favorire la conoscenza e l’uso dei servizi bibliotecari anche nelle zone più lontane dalle sedi vere e proprie.

I punti Biblioteca diffusa, con i relativi progetti e le date di apertura, sono i seguenti:

Centro di aggregazione “La Torretta”. Una Torretta di libri , via Sacco 14, attivo dal 19 febbraio.

, via Sacco 14, attivo dal 19 febbraio. Fondazione Sant’Anna Santa Caterina, La biblioteca è per tutti , via Carlo Alberto Pizzardi, 30, attivo dal 20 febbraio.

, via Carlo Alberto Pizzardi, 30, attivo dal 20 febbraio. Scipione dal Ferro. Kitaab Scipione. Una Casa di Libri

– Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50, attivo dal 20 febbraio;

– Bottega solidale punto Ageop, via Giuseppe Bentivogli 9/B , attivo dal 20 febbraio;

– Spazio Donna WeWorld-Cadiai, via Libia 21, punto prestito libri già attivo in precedenza.

, via Isabella Andreini 18, attivo dal 22 febbraio. Casa di Quartiere Ruozi, Libriamoci verso ampi orizzonti , via Castelmerlo 13, attivo dal 26 febbraio.

, via Castelmerlo 13, attivo dal 26 febbraio. Croce del Biacco. Equi-libri. Scaffali aperti a Croce del Biacco

– Casa di Quartiere Croce del Biacco, via Rivani 1, attivo dal 28 febbraio;

– Associazione Mattei Martelli Aps, piazza dei Colori 8 A/B, attivo dal 26 febbraio;

– Promotori di Salute, piazza dei Colori 15/A, attivo dall’1 marzo;

– Teatrino a due pollici, piazza dei Colori 23 A/B , attivo dall’1 marzo.

Nei diversi spazi saranno a disposizione scaffali per il prestito libero e la lettura di libri selezionati per le diverse fasce d’età (tutti provenienti dalle biblioteche comunali di Bologna), saranno realizzate letture ad alta voce per bambine e bambini, persone adulte e anziane, saranno offerti consigli di lettura personalizzati, giochi da tavolo, laboratori (di fotografia, recitazione, storytelling, serigrafia), passeggiate tra le strade e tra i personaggi di Bologna. Si promuoverà inoltre la creazione di gruppi di lettura per favorire il confronto e la socialità attorno al libro.

Biblioteca Diffusa nasce dalla volontà di incrementare la partecipazione ai servizi e alle attività culturali proposte dalle biblioteche ma anche di “far uscire” le biblioteche stesse dalle loro sedi, per renderle più prossime a cittadine e cittadini e alle loro esigenze, anche in considerazione dell’ampiezza territoriale del Quartiere San Donato – San Vitale.

“I nuovi punti lettura Biblioteca Diffusa – dichiara Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana – rappresentano occasioni anche per chi non frequenta o non conosce le biblioteche di poter accedere comunque, in maniera facile e diretta, al loro patrimonio, promuovendo un accesso diffuso e democratico alla cultura. Il progetto si è sviluppato in coerenza con il ruolo di rilevanza sociale delle biblioteche comunali, cruciali nel favorire politiche di integrazione, inclusione e coesione, di crescita culturale di tutte le fasce di popolazione, rispondendo in maniera efficace ai nuovi bisogni e necessità di cultura e socializzazione. Biblioteca Diffusa moltiplica i luoghi in cui poter disporre e usufruire di servizi culturali, nell’impegno della Amministrazione di essere sempre più vicini ai cittadini e cittadine, diffondendo le opportunità di accesso alla cultura in maniera diffusa e sempre più capillare sul territorio, grazie anche alle associazioni coinvolte e ai volontari e volontarie impegnati in questo importante progetto”.

Fondamentale per sviluppare Biblioteca Diffusa è stata la co-progettazione con l’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità di Quartiere, che si occupa di approfondire e sistematizzare la conoscenza delle realtà associative e sociali del territorio stimolandone le potenzialità, di consolidare il lavoro di rete con l’associazionismo e il volontariato, di supportare e stimolare le iniziative di cittadinanza attiva, di favorire la predisposizione e lo sviluppo di patti di collaborazione, di curare i rapporti con le case di quartiere e con gli altri servizi socio-culturali del territorio, quali le biblioteche, i servizi sociali ed educativi.

Il valore aggiunto del progetto è inoltre rappresentato dal duplice coinvolgimento di realtà del Terzo settore radicate nel territorio, quali promotori di proposte culturali e di cittadini attivi disponibili a prestare volontariamente il proprio contributo per la realizzazione delle attività.

Associazioni e volontarie e volontari (per un totale di 30 persone) hanno risposto a due avvisi pubblici – aderendo alla proposta progettuale: in tale percorso le associazioni del territorio hanno messo ha disposizione gli spazi e i volontari hanno partecipato nei mesi scorsi a cinque incontri di formazione in cui, attraverso approfondimenti teorici e attività pratiche, hanno imparato ad allestire e a gestire gli scaffali presenti nei punti di Biblioteca Diffusa, a organizzare letture ad alta voce per varie fasce d’età, a promuovere la nascita di gruppi di lettura. All’apertura dei punti prestito e lettura collaboreranno con bibliotecarie e bibliotecari alla realizzazione delle attività, che sono state ideate dalle biblioteche, dall’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità e dalle associazioni coinvolte in modalità di co-progettazione.

Tutte le attività e i servizi di Biblioteca Diffusa sono offerti a titolo totalmente libero e gratuito.

Maggiori informazioni: https://www.bibliotechebologna.it/documents/bibliotecadiffusa