La Polizia di Stato di Modena ha arrestato tre giovani cittadini tunisini di 17 anni, già noti a questi Uffici, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un’area cortiliva di via Cimarosa, a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112NUE circa tre ragazzi intenti a forzare alcuni garage.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno notato i giovani, corrispondenti nell’aspetto alle descrizioni fornite dal richiedente, intenti ad allontanarsi dal luogo segnalato. Fermati e sottoposti a controllo, due di loro venivano trovati in possesso di due tubi metallici ed un guanto da lavoro ancora calzato, mentre il terzo di un involucro di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 11.33 gr. Tutti venivano quindi arrestati per il reato di tentato furto, nonché due di loro denunciati per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine degli adempimenti di rito, venivano tradotti presso il CPA di Bologna.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato agli indagati la misura della custodia cautelare in Istituto Penitenziario Minorile.