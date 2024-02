Venerdì 16 febbraio torna “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar, il programma che dal 2005 annualmente organizza la manifestazione per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Sono diversi i Comuni della Città metropolitana di Bologna che aderiscono all’iniziativa:

Il Comune di Bologna la sera del 16 febbraio spegnerà le luci di Piazza Maggiore: saranno spente l’illuminazione della fontana del Nettuno e le luci di Palazzo Re Enzo su Piazza Maggiore, mentre Bologna Welcome spegnerà le luci della loggia su Piazza Nettuno.

Saranno coinvolti anche i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, con tante attività dedicate alle tematiche ambientali e al risparmio energetico: giochi, letture, laboratori. Tra le tante iniziative, il nido Coccheri, in via Pier de’ Crescenzi 14, organizzerà un mercatino dello scambio e del riuso dove genitori e passanti potranno lasciare e/o prendere giochi, piccoli oggetti, vestiti che non si usano più per metterli di nuovo in circolo.

Il settore Transizione ecologica e ufficio clima del Comune partecipa all’iniziativa con l’apertura straordinaria, venerdì 16 febbraio, dello sportello energia, il punto informativo sul risparmio energetico.

Le cittadine ed i cittadini possono telefonare al numero 051 219 3399 dalle 10 alle 12, oppure scrivere un’email a: sportelloenergia@comune.bologna.it per avere informazioni su come risparmiare energia.

Info: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/sportello-energia-informazioni