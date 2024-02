La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà tre minorenni di 17, 16 e 15 anni per il reato di tentata rapina in concorso. In particolare, nella mattina del 7 febbraio scorso intorno alle ore 8.00, i tre indagati avevano avvicinato uno studente di 18 anni, in viale Cittadella a Modena nei pressi dell’istituto scolastico “Muratori” e nel tentativo di appropriarsi delle sue cuffie e della sua sigaretta elettronica, l’avevano accerchiato, minacciato e colpito con un pugno, uno schiaffo ed un calcio.

Il 18enne era riuscita a scappare e a trovare rifugio all’interno della scuola, dove aveva raccontato i fatti alla dirigenza scolastica. Su segnalazione del vice preside al numero d’emergenza 112 NUE, sul posto era intervenuta subito la Squadra Volante, che aveva assunto le prime testimonianze.

L’attività di indagine condotta nell’immediatezza dalla Squadra Mobile ha poi permesso, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza e agli esiti della perquisizione domiciliare, di ricostruire la dinamica dei fatti e di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre giovani indagati.