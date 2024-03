Sabato 9 marzo dalle 20.45, una serata magica al ritmo degli anni ’70 al Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla grazie all’evento “Dancing ABBA… Un Viaggio Musicale”.

È ideato e prodotto con maestria e passione da “Il Ventaglio Musical”, una compagnia che ha già lasciato il segno con spettacoli indimenticabili in tutto il Nord Italia dal 2009.

Il suo curriculum di prestigio include spettacoli di grande impatto come “Passion Music Hall”, “Mamma Mia che guaio Sophie”, “Hollywood Musical Dreams”, “Bulli

& Pupe” e “Quando il Musical Diventa Opera”.

La straordinaria performance di domani sera è un tributo agli ABBA, arricchito da coreografie accattivanti e interpretazioni vocali di grande coinvolgimento.

Il pubblico si lascerà trasportare in un viaggio indimenticabile attraverso i successi senza tempo degli ABBA, la leggendaria band svedese degli anni ’70.

Con una combinazione di talento vocale e coreografie spettacolari, verrà catturato dalla magia di brani iconici come “Dancing Queen” e “Mamma Mia”.

L’atmosfera sarà resa ancora più vivace grazie a due presentatori dal talento comico straordinario.

Alessandro Calonaci e Simone Mastria, gli autori dei testi, guideranno la serata con il loro umorismo unico, interagendo con il cast e coinvolgendo il pubblico in una serata di puro divertimento.

Sotto la direzione artistica di Elena Federici, diplomata all’Accademia di Musical di Bologna (BSMT), lo spettacolo si distingue per la sua qualità e autenticità.

Questa professionalità è ulteriormente consolidata dalla presenza di altri interpreti dello show, molti dei quali sono anch’essi diplomati presso la BSMT di Bologna.

Le coreografie, seguite e coordinate con maestria da Fabio La Monica e Chiara

Montanti, aggiungeranno un elemento visivo mozzafiato allo spettacolo.

L’energia contagiosa delle performance coreografiche farà si che il pubblico si alzi in piedi per ballare e applaudire.

“Dancing ABBA!!” promette di essere un’esperienza spettacolare, coinvolgente e, soprattutto, divertente. Che si sia appassionati degli ABBA o un amante della musica in generale, questa serata sarà il modo perfetto per immergersi nella nostalgia degli anni 70 e godersi una performance di livello straordinario.