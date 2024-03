La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini italiani di 50 e 41 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14.00, la Squadra Volante è intervenuta presso il centro commerciale “La Rotonda”, su segnalazione tramite una chiamata al 112NUE da parte dell’addetto alla vigilanza, che ha notato un comportamento ambiguo di un uomo e una donna all’interno dell’attività commerciale.

Giunti sul posto, gli operatori hanno rinvenuto 5 bottiglie di bevande alcoliche non pagate all’interno della busta di plastica della coppia, per un valore di circa 77 euro.

La merce è stata sottratta dagli scaffali e riposta nella busta di plastica dagli indagati, nascondendo il tutto sotto una grande giacca e uscendo dall’esercizio dal varco “uscita senza acquisti”. L’uomo e la donna, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati in flagranza.