Da martedì 12 marzo, il Centro per le famiglie dell’Unione Appennino propone un ciclo di incontri aperti a genitori in attesa o con bambini neonati, che saranno tenuti dalla dottoressa Alessia Bonilauri, ostetrica e consulente professionale in allattamento materno, e dalla dottoressa Luana Romiti, osteopata pediatrica e specializzata in ambito materno infantile.

Tutti gli incontri saranno al martedì sera, alle ore 20.30 nella sede del Centro per le famiglie, in via XXV Aprile 5A, e saranno completamente gratuiti: per informazioni ed eventuali prenotazioni (non obbligatorie) è possibile scrivere a centrofamiglie@unioneappennino.re.it, o telefonare a 340 4649682.

Si comincia dunque il 12 marzo con un incontro sul tema “Accogliere in equilibrio e in benessere la gravidanza”, per poi proseguire il 19 marzo con “Il bimbo in pancia, i suoi 5 sensi e il mondo uterino”. Il 9 aprile sarà la volta della serata “Abbiamo un neonato, e adesso? Strumenti e risorse”. Infine il 16 aprile “E’ nata una mamma, è nato un papà: come sostenersi a vicenda?”.