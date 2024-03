Sabato 16 marzo, alle ore 10.00 presso la biblioteca comunale BLA in via Silvio Pellico 9, torna “FilosoFare – Filosofia con i bambini”. Si tratta di laboratori e attività dove i più piccoli vengono accostati in modo giocoso e divertente ai temi filosofici. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per info e iscrizioni: biblioteca@fiorano.it oppure 0536/833403. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Collegio San Carlo e sostenuta da Fondazione Modena. Dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni.

Domenica 17 marzo, dalle ore 16.00 nel meraviglioso Castello di Spezzano prosegue la rassegna “Strabilianti avventure a corte – Animazioni per giovani esploratori”. Prenotazione obbligatoria: castellospezzano@gmail.com o 335/440372 (disponibile dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00). Le animazioni sono dedicate a bambini dai 4 ai 10 anni e il costo è di 5 euro ciascuno, con merenda inclusa.

In ultimo, arrivano al BLA i laboratori creativi per accogliere la Pasqua! Lunedì 18 marzo ore 17.00 per ragazzi dai 9 ai 12 anni; martedì 19 e giovedì 21 marzo ore 17.00 (due date dello stesso laboratorio) per bambini dai 6 agli 8 anni (scuola primaria iniziata); sabato 23 marzo ore 10.00 per bambini dai 4 ai 5 anni (si richiede la presenza di un genitore). Iscrizioni già aperte ludoteca@comune.fiorano-modenese.mo.it