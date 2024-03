Anche Correggio ha partecipato ai viaggi della memoria organizzati da Istoreco a Cracovia per visitare i campi di sterminio e prigionia di Auschwitz e Birkenau. Nel quarto e ultimo viaggio effettuato quest’anno, hanno partecipato gli assessori Gabriele Tesauri e Giovanni Viglione oltre a due classi del Liceo Corso di Correggio.

Oltre alle visite nei due campi, ci sono stati momenti di restituzione degli studenti che hanno condiviso le loro sensazioni ed esperienze.

In totale, quest’anno sono stato oltre 1.300 i reggiani portati in Polonia tramite i viaggi organizzato da Istoreco.

“La restituzione dei ragazzi – ha raccontato l’assessore Giovanni Viglione – è stata particolarmente toccante. I ragazzi sono rimasti colpiti dalle storie dei bambini che si sono trovati a vivere la realtà del campo di sterminio. Molto toccante anche il ricordo di Lucia Finzi, correggese assassinata ad Auschwitz, che proprio nel giorno della Festa della Donna ha portato grande commozione a tutti i presenti”.

“I ragazzi si sono concentrati molto – ha spiegato Gabriele Tesauri – sulle motivazioni storiche che hanno creato i presupposti perché si arrivasse a immaginare e poi realizzare una serie di campi di sterminio come quello di Auschwitz. A dimostrazione di quanto sia importante coltivare la memoria di quanto accaduto in quegli anni attraverso manifestazioni come la Giornata della Memoria o come questi viaggi, che offrono agli studenti delle nostre scuole l’opportunità di vivere momenti formativi di grande intensità”.