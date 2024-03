È primavera, e a Correggio arriva con qualche giorno di anticipo. In particolare Sabato 16 e domenica 17 marzo ritorna il tradizionale appuntamento primaverile con la Fiera di San Giuseppe, con i suoi prodotti tipici, e la 32esima edizione di “Correggio in fiore”, realizzato in collaborazione con Pro Loco Correggio, manifestazione collaterale che si terrà solo la domenica, il mercatino della lavanda, i prodotti tipici dalle regioni italiane in piazza Garibaldi e, nella giornata di domenica, il desk con la presentazione del concorso “Clicca sul cuore”, il gioco a premi che partirà ad aprile in collaborazione con i commercianti del centro storico.

Si tratta della prima fiera dell’anno a Correggio, come sempre all’insegna dei colori, grazie al mercatino della lavanda, alle varie esposizioni di prodotti enogastronomici e alle tante sorprese che attendono i visitatori nei due giorni di fiera che si completano, come di consueto, con un programma molto ricco di proposte e di eventi culturali e commerciali.

A inaugurare il tutto, sabato alle ore 16, sarà la musica della banda di Correggio.

“Si tratta della nostra manifestazione più caratteristica – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, commercio e centro storico Francesca Salsi – in grado di coinvolgere tutta la nostra città, sia per quanto riguarda il volontariato sia per quello che concerne le attività commerciali. Un momento di festa ma anche di comunità, che consegna ai visitatori il nostro splendido centro storico, la nostra tradizione e tutte le opportunità date dalle nostre attività. Vi aspettiamo per festeggiare insieme”.

