Sabato 16 marzo alle 21:00, al Teatro Michelangelo di Modena sarà in scena Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, e la sua band: Nei loro panni.

Perché devono essere sempre gli altri a doversi mettere nei miei panni?

Questa domanda, Claudio Lauretta se la pone da quando è ragazzetto, non solo da quando muove i primi passi sulle tavole dei palcoscenici italiani sia come giovane attore, che da buon imitatore, ma da molto prima, trova questa espressione idiomatica “indossare” i panni di altri come sua valvola di sfogo, come ad esempio quando a scuola si atteggiava come il professore che gli poneva le domande nelle interrogazioni, o quando faceva intuire ai suoi genitori chi avesse telefonato a casa imitando la voce di chi era all’altro capo del filo, sino ad oggi dove quotidianamente in radio, in tv e in Teatro impersona i volti noti dello spettacolo e della politica.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito online vivaticket.com.