Geovest, società che gestisce i rifiuti urbani in 11 Comuni tra le province di Modena e Bologna, ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) su tutto il territorio servito.

L’obiettivo principale della campagna, partita a marzo, è quello di guidare i cittadini verso una corretta raccolta dei RAEE, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e al recupero di materie preziose.

I RAEE, se smaltiti in modo improprio, possono, infatti, comportare gravi danni per l’ambiente e la salute dell’uomo a causa delle sostanze tossiche e nocive in essi contenuti, come mercurio, cadmio e piombo. Tuttavia, questi dispositivi contengono anche materiali preziosi come alluminio, ferro, rame, argento che possono essere recuperati e riutilizzati.

Per questo motivo, è fondamentale adottare le corrette pratiche di smaltimento, come sottolineato dal Presidente di Geovest, William Maccagnani, che ha dichiarato come il conferimento corretto dei RAEE rappresenti una delle sfide più importanti dei nostri tempi e solo attraverso un impegno congiunto è possibile recuperare risorse preziose e costruire un futuro più sostenibile. Maccagnani ha continuato ringraziando i Dirigenti Scolastici che hanno aderito al progetto e che hanno permesso ai loro studenti di dare un importante contributo a questa raccolta portando a scuola i piccoli RAEE e conferendoli negli appositi contenitori messi a disposizione da Geovest.

Inoltre, la collaborazione con partner quali Erion WEEE e Legambiente ha permesso di portare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado momenti di incontro con gli alunni per approfondire il tema dei RAEE e dell’economia circolare, imparare a gestire in maniera responsabile questa tipologia di rifiuti ed attuare buone pratiche per ridurne l’impatto ambientale.

La raccolta è iniziata contribuisci anche tu: solo con l’aiuto di tutti si può fare la differenza!