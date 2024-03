Erano intenti a rubare all’interno di un’autovettura, quando sono stati sorpresi dal proprietario che ha allertato nell’immediato il 112, che a sua volta ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia. Qui i militari hanno sentito la vittima, che dava una sommaria descrizione dei due presunti ladri, e si mettevano nell’immediato alla ricerca dei malviventi, intercettandoli successivamente. Dopo aver proceduto all’identificazione dei due, a seguito di un approfondito controllo, i militari rinvenivano in possesso di uno di loro circa 2 gr. di sostanza stupefacente e la somma in denaro di circa 14 euro che era stata asportata precedentemente dall’interno dell’autovettura.

Con l’accusa di furto sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, due ragazzi rispettivamente di 25 anni. Uno dei due è stato anche segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono alla notte del 12 marzo scorso, quando intorno a mezzanotte la vittima, un uomo di 29 anni, contattava il 112 segnalando la presenza di due persone intente a rubare all’interno della propria autovettura. Giungeva nell’immediato sul posto una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia che, a seguito della descrizione dei malfattori, si metteva alla loro ricerca, intercettandoli. Quindi, durante gli accertamenti uno dei due 25enni veniva trovato in possesso di circa 2 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di circa 14 euro, asportati precedentemente dall’interno dell’autovettura. La vittima nel frattempo si era recata presso gli uffici della caserma per formalizzare la denuncia, riconoscendo i due presunti autori del furto. Alla luce dei fatti i due 25enni sono stati denunciati alla procura reggiana.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.