La Polizia di Stato di Modena ha arrestato nella flagranza del reato di rapina impropria aggravata un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Lunedì 11 marzo 2023, intorno alle ore 19.00, l’uomo prelevava dagli scaffali di un supermercato, in zona Crocetta, della merce per poi occultarla all’interno del proprio zaino. Vistosi scoperto, per guadagnare la fuga, minacciava con un paio di forbici un addetto alla vigilanza. Portatosi all’esterno dell’esercizio commerciale, prelevava una bicicletta lì parcheggiata e la scagliava all’indirizzo dell’addetto alla vigilanza, senza tuttavia colpirlo.

La Squadra Volante interveniva su segnalazione alla linea d’emergenza 112NUE e riusciva a bloccare il 37enne, recuperando e sequestrando il paio di forbici. All’interno dello zaino di proprietà dell’indagato, venivano rinvenuti i prodotti precedentemente asportati dall’esercizio commerciale.

Il 13 marzo scorso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, applicava all’indagato, la misura cautelare in carcere come richiesta da questa Procura.