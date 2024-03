Sabato 23 marzo Albinea celebrerà il 79° del Fatto d’Armi di Villa Rossi e Villa Calvi.

Quello che andrà in scena a Botteghe, sarà un appuntamento denso di significato, di storia e di memoria. Verrà celebrata l’”Operazione Tombola”: l’assalto al comando tedesco della Linea Gotica occidentale, portato a termine la notte tra il 26 e il 27 marzo 1945 dai paracadutisti inglesi insieme a partigiani italiani e russi. L’evento è organizzato dal Comune, in collaborazione con il comitato Gemellaggi Pace e Diritti Umani e la sezione locale dell’Anpi, la Pro Loco e Istoreco. Durante l’iniziativa sarà presente la delegazione del distretto berlinese di Treptow-Koepenick, con cui Albinea è gemellato da ben 27 anni.

Il programma delle celebrazioni inizierà alle 9 in piazza “Caduti alleati di villa Rossi e villa Calvi”, a Botteghe, con la deposizione delle corone di fiori al monumento “Mai più” accompagnato dalla musica della Banda di Albinea. Poi, preceduti dal suono della cornamusa di Daniele Bianchini, ci si trasferirà a villa Rossi per deporre una corona sulla lapide che ricorda i tre paracadutisti inglesi uccisi dai tedeschi durante l’attacco del 1945: il tenente Riccomini, il sergente Guscott e il caporale Bolden. Alle 9.45, ci sarà un momento di preghiera con don Pietro Paterlini. Alle 9,50 interverranno i sindaci di Albinea e Treptow-Koepenick, Nico Giberti e Oliver Igel, portare il saluto agli intervenuti.

A seguire ci sarà l’intervento del dottor Alessandro Oleari, laureato in Storia e Culture contemporanee all’università di Modena e Reggio, con la tesi dal titolo “Storia del Comune di Albinea. Dall’unità d’Italia alla battaglia di Villa Rossi 1859-1945”. Poi toccherà agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo gradi di Albinea e Borzano esporre le loro “Parole per scalfire l’indifferenza”. A chiudere ci sarà l’esibizione musicale del Coro di voci bianche della scuola di musica “Risonanze” – I.C. Albinea diretto dalla maestra Doriana Marin.

I diversi momenti istituzionali saranno accompagnati dalle musiche della Banda di Albinea.

LE DUE CAMMINATE SUI SENTIERI PARTIGIANI

Quest’anno saranno due le camminate sui sentieri partigiani. Una sarà venerdì 22 marzo, alla quale parteciperanno cinque sezioni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Albinea e Borzano. Il cammino sarà accompagnato dalla cornamusa di Daniele Bianchini in ricordo di David Kirkpatrick. La partenza sarà alle ore 9 dalla località Cà del Lupo a Cà Bertacchi, nel comune di Viano. L’arrivo a piedi a Botteghe è previsto per le ore 12.30 circa. La camminata, alla quale parteciperà un membro di Istoreco che descriverà i momenti salienti della discesa dei partigiani la notte tra il 26 e 27 marzo 1945, è aperta a tutti i cittadini interessarti, che però dovranno recarsi al punto di partenza con mezzi propri.

La seconda camminata sarà nel pomeriggio di sabato 23 marzo. In questo caso ci sarà la possibilità di raggiungere in pullman il luogo di partenza prenotandosi, con offerta libera ad Anpi, scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522.590261 (Fino a esaurimento posti). Il ritrovo per il pullman sarà alle ore 16 in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi a Botteghe alle ore 16. La partenza della camminata sarà alle ore 16.30 e l’arrivo sarà tra le ore 20 e le 20.30.

IL FILM “IL VIOLINO DI CERVAROLO”

Nel pomeriggio del 23 marzo, ma alle ore 19, nella sala civica di via Morandi 9, verrà proiettato il film “Il violino di Cervarolo” diretto da Nico Guidetti e Matthias Durchfeld e realizzato in occasione della ricorrenza degli 80 anni della stage commessa nel Borgo di Cervarolo (Villa Minozzo), il 20 marzo 1944, dall’unità della divisione corazzata “Hermann Göring”.