Altri due varchi stradali bidirezionali e 13 nuove videocamere di sicurezza da collocare in due parchi pubblici e in un’area di sosta, tutte collegate al software che consente un monitoraggio sempre più capillare e puntuale del territorio.

Sono queste le dotazioni inserite dall’Amministrazione comunale in un nuovo progetto che mira al potenziamento del sistema di videosorveglianza maranellese, candidato ora ad un bando ministeriale per ricevere un contributo su una spesa prevista di 76mila euro.

La richiesta è stata formalizzata, per conto del Comune, dalla Polizia locale di Maranello, che nello specifico prevede l’installazione di cinque telecamere presso il Parco Due, di tre dispositivi al Parco delle Città di Pozza e di altri tre occhi elettronici all’interno del parcheggio di Via Terra delle Rosse, sempre a Pozza.

A queste strumentazioni, l’Amministrazione intende affiancare anche l’installazione di due nuovi varchi stradali, in modo da rilevare il transito di veicoli con targhe segnalate in entrambe le direzioni di marcia. Più nel dettaglio, uno dei varchi verrebbe attivato lungo Via Giardini, mentre il secondo dispositivo stradale sarebbe collocato nella zona nord della città. Ognuno dei varchi sarebbe poi dotato rispettivamente di un’ulteriore videocamera di sorveglianza.

Con questo progetto, il numero di telecamere attive sul territorio comunale salirebbe dunque a 77, in aggiunta a 20 varchi stradali totali.

“In tema di sicurezza continuiamo ad investire anche sulla tecnologia – spiega il Sindaco Luigi Zironi – che può rivelarsi molto utile per il monitoraggio del territorio. Nel cogliere l’ulteriore opportunità offerta da questo bando, abbiamo posto l’attenzione innanzitutto su due parchi molto frequentati di Maranello e di Pozza. L’ausilio delle telecamere, come sempre integrato alle segnalazioni dei singoli cittadini o dei 19 gruppi del ‘Controllo di Comunità’ diffusi sul territorio, potrà dare un contributo importante anche in termini di prevenzione e di deterrenza”.

“Con questo progetto – aggiunge Elisa Ceresola, Comandante della Polizia locale di Maranello – puntiamo anche ad incrementare il numero dei varchi stradali, fino a coprire tutti gli accessi principali alla città. Questi strumenti, anche grazie al software che riconosce ‘in diretta’ le targhe segnalate, si stanno rivelando molto utili anche nelle fasi di indagine delle altre forze dell’ordine, come è accaduto di recente in un’inchiesta partita da Bologna”.

I varchi stradali consentono infatti alla Polizia locale di individuare in tempo reale, tramite un segnale di allerta, il transito di veicoli con targhe inserite in una lista da monitorare costantemente aggiornata.

Immortalare il loro passaggio in prossimità di un varco può risultare utile per controlli preventivi su veicoli sospetti, per ridurre i tempi di un intervento, per indagare su reati già avvenuti, per identificare l’auto di eventuali complici o un veicolo pirata dopo un incidente.