Una sala civica intitolata a Franco Bergonzoni: martedì 9 aprile alle 19.30 è in programma l’intitolazione della Sala Civica Le Nuvole, in via Cappella 115 a Gorzano di Maranello, a uno dei protagonisti della vita politica e sociale di Maranello.

Franco Bergonzoni (1939-2022) è stato Consigliere Comunale, Presidente dell’ANPI cittadino e fondatore del Comitato Orti. Nel corso della sua vita si è impegnato su più fronti per la crescita democratica e civile della comunità maranellese.

Per ricordare l’importanza della sua figura, l’Amministrazione Comunale di Maranello ha deciso, in accordo con la famiglia e le associazioni locali, di intitolargli la Sala Civica di Via Cappella a Gorzano. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.