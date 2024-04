Si è spento, dopo una lunga malattia, Andrea Rughetti, stimato giornalista e grandissimo appassionato di Calcio e Volley. Nato a Castelfranco Emilia 65 anni fa, Rughetti, ha iniziato giovanissimo la carriera da giornalista ed è stato per decenni un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport modenese e non solo. Rughetti è stato conduttore tv e radio; ha lavorato nella carta stampata prima di diventare editore e direttore.

Il funerale avrà luogo lunedì 8 aprile alle 9 presso la cappella delle camere ardenti del Policlinico di Modena.