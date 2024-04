Sono arrivati a Bologna questa mattina e saranno ospiti della nostra città fino a venerdì 12 aprile. Si tratta di un gruppo di 8 bambine e bambini provenienti dalla Escuela de Educación Infantil La Julianita della città di Aracena, nella provincia di Huelva in Spagna.

Quella che si realizza in questi giorni a Bologna è una delle prime esperienze in Europa di mobilità all’estero di bambine e bambini di una scuola dell’infanzia: si tratta di un’occasione unica di scambio e questa prima esperienza di accoglienza potrà fare da apripista, nel prossimo futuro, anche per i bambini e le bambine che frequentano i nostri servizi.

Bambine e bambini sono accompagnati da un genitore ciascuno e da 3 insegnanti per vivere una settimana di attività presso la scuola dell’infanzia comunale Grosso nel Quartiere Navile. Insieme alla scuola dell’infanzia Grosso, con la collaborazione del nido Grosso, del Centro Bambini e Famiglie Tasso Inventore e con il Servizio Educativo Territoriale Aula Didattica Parco Grosso, insieme alla collaborazione delle famiglie del Polo Grosso, avranno l’occasione di visitare la città e le tante opportunità che offre alle famiglie.

In sinergia con il personale della scuola inviante, il personale della scuola Grosso, il coordinamento pedagogico e il team Erasmus, è stato costruito un programma ricco di attività sia al mattino, in collaborazione con CBF e SET, che al pomeriggio per la fruizione libera delle famiglie, affinché possano scoprire le attività di Bologna a misura di bambina/o.

Il gruppo avrà anche l’occasione di partecipare a una performance teatrale presso il Teatro Testoni grazie al contributo de La Baracca e le insegnanti avranno l’opportunità di partecipare alla Bologna Children Books Fair per accrescere le competenze in ambito narrativo.

Il programma Erasmus +



Le opportunità del Programma Erasmus + sono rivolte a un vasto pubblico di persone e organizzazioni. I principali beneficiari del programma sono i singoli individui, coinvolti attraverso progetti o partenariati attivati da organizzazioni, istituzioni, enti o altri gruppi.

Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus + mirano a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, al fine di permettere a tutti i cittadini europei di acquisire le competenze fondamentali.

All’interno di un progetto di Mobilità Erasmus+ (finanziato con l’Azione chiave 1 del Programma), alunni e alunne hanno l’opportunità di vivere un’esperienza europea, individuale o di gruppo, di confronto con altre scuole, e di trascorrere un periodo di studio o tirocinio in uno dei paesi del programma. Si tratta di un’occasione di crescita, sviluppo di abilità e competenze per alunne e alunni e un’esperienza di grande arricchimento per la scuola nel suo insieme.

Tutte le scuole possono partecipare a Erasmus+: classi intere o gruppi di studenti possono visitare scuole partner, mentre singoli studenti e studentesse hanno la possibilità di trascorrere un periodo più lungo in una scuola di un altro paese. Questa attività permette agli alunni di fare esperienza di culture, lingue e sistemi scolastici diversi, imparando con coetanei di una scuola ospitante in un altro paese.