Dopo tredici anni, la libreria Inuit apre un nuovo spazio in via Petroni 13A e si trasferisce a pochi numeri civici di distanza dal suo piccolo e storico locale.

L’evento di inaugurazione della nuova libreria Inuit, nell’ambito di Boom! crescere nei libri, il circuito di mostre off legate alla Bologna Children’s Book Fair 2024, sarà domani martedì 9 aprile alle 19.30 con la mostra Pini dell’autore Matteo Berton, illustratore di fama internazionale, che presenterà al pubblico il suo libro d’artista rilegato e stampato a mano in sette colori, una serie di tavole originali in acrilico e alcune stampe serigrafiche.

Interverranno il sindaco Matteo Lepore e la presidente del quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole.

Un trasloco di una manciata di metri che significa un grande passo per questa realtà imprenditoriale che scommette sull’apertura di uno spazio più ampio e rinnovato per ospitare più libri e più stampe.

Un luogo di ritrovo culturale per l’editoria indipendente dove organizzare eventi di promozione grazie a una piccola galleria dedicata all’illustrazione e al fumetto in cui presentazioni, mostre e collaborazioni con gli artisti saranno più organiche e legate allo spazio della libreria.

Un nuovo capitolo reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Bologna, settore Cultura e creatività e all’intervento della Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Villa Ghigi che ha facilitato l’ingresso di Inuit nei nuovi locali, nell’ambito di un’operazione di riqualificazione culturale della zona intorno a Piazza Verdi.

Da alcuni anni questa porzione del distretto universitario si sta trasformando in un’officina creativa legata al mondo della stampa artigianale che vede Inuit già presente in un secondo spazio in via Sant’Apollonia, un tempo sede del rinomato Laboratorio di Sperimentazione Grafiche Mario Leoni, mentre a settembre scorso anche L’Artiere, una giovane casa editrice specializzata in libri monografici di fotografia, si è insediata nell’area grazie al contributo della Fondazione.

Nella nuova sede la libreria Inuit ha in programma un calendario di eventi che andranno ad ampliare l’offerta culturale della zona universitaria permettendo a studenti, cultori e professionisti un dialogo vivace con tanti protagonisti della scena artistica, tra disegno contemporaneo, illustrazione e fumetto

Il progetto e la mostra

Pini è un libro d’artista che nasce dalla collaborazione fra Matteo Berton, illustratore premiato da istituzioni come la Society of Illustrator di New York e Bologna Children’s Book Fair, e la Stamperia Artistica Inuit che dal 2011 realizza con artisti progetti creativi basati su tecniche di stampa come serigrafia e Risograph.

Questo progetto artistico, sviluppato nel corso degli ultimi anni, affonda le sue radici nell’estetica contorta di questi alberi che ha spinto l’autore in un percorso che lo ha portato a riscoprirne la presenza nella memoria. Un viaggio introspettivo attraverso le geometrie dei pini che stimola a riflettere sul potere evocativo della natura e il ruolo che ha con i nostri ricordi.

Opening 9 aprile ore 19.30

Evento inserito in: BOOM – Crescere nei libri, circuito di eventi satellite della BCBF24 in collaborazione con: Comune di Bologna, Fondazione Innovazione Urbana | Rusconi | Villa Ghigi, incrediBOL, Favini, Illustri

Matteo Berton

Autore e illustratore che vive e lavora a Bologna. Le sue illustrazioni appaiono in libri, fumetti, giornali, animazioni e pubblicità. Ha collaborato tra gli altri con il New York Times, il New Yorker, Feltrinelli, Mondadori, LVMH, Sony, Apple, ESA, Virgin Galactic e l’Unione Europea. Il suo lavoro è stato premiato, tra gli altri, con due medaglie alla Society of Illustrator di New York e da istituzioni come la Children’s book Fair di Bologna, American Illustrator, Communication Arts, 3×3 Magazine e White Raven.

Cosa è inuit

Inuit è un progetto che comprende una libreria indipendente, una stamperia artistica e una piccola casa editrice con sede a Bologna. Dal 2011 si occupa di promozione di editoria illustrata italiana e straniera e stampa artigianale. Vincitore nel 2013 del bando IncrediBOL (la call pubblica per lo sviluppo di progetti d’impresa culturali e creativi promossa dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna), nel 2019 si aggiudica l’utilizzo di un locale di proprietà del Comune di Bologna in zona universitaria, dove apre uno spazio dedicato alla didattica e allo sviluppo dei progetti degli artisti. Ha collaborato negli anni con festival come Lucca Comics & Games, BilBOLbul – Festival internazionale di Fumetto, ELCAF – East London Comic Art Festival, Central Vapeur (Strasburgo), Arf! – Festival del fumetto di Roma, Fruit Festival (Bologna) e con scuole pubbliche e private come IED Torino, TheSign Firenze, ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Bologna, SACI – College of Art & Design Florence.

Inuit Bookshop

È una libreria indipendente che promuove le autoproduzioni, la microeditoria e la filosofia DIY, accogliendo una selezione di pubblicazioni, stampe d’arte e fanzine create da realtà piccole, medie e grandi che fanno parte del vastissimo universo dell’editoria indipendente disegnata. Attraverso incontri, mostre, firmacopie e bookshop temporanei aiuta a far conoscere collettivi e autori dell’universo self portandoli anche al di fuori dei confini di Bologna, facendoli arrivare nelle fiere, nelle scuole e negli eventi di editoria.

Stamperia Artistica Inuit

Prima stamperia artistica in Italia a adottare la tecnica Risograph per progetti di editoria illustrata e a fumetti. Da 13 anni aiuta autori italiani e stranieri a sviluppare libri d’artista in tiratura limitata realizzati artigianalmente. I progetti creativi portati avanti hanno alla base la volontà di collaborare fra l’artista e lo stampatore, di giocare sperimentando con tecniche di stampa tipiche della microeditoria: Risograph e serigrafia. Il risultato di queste collaborazioni è pubblicato sotto il nome di Inuit Editions.

Inuit Bookshop

via Giuseppe Petroni, 13A

40126 Bologna

www.inuitbookshop.com– info@inuitbookshop.com