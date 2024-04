A Bologna l’evento avrà luogo nello splendido Palazzo Re Enzo, le cui celebrazioni saranno incentrate anche quest’anno sul tema “Esserci Sempre”, che ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini ai quali è rivolto il servizio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

La celebrazione inizierà alle ore 09:00, presso la Questura di Bologna ove, alla presenza del Prefetto di Bologna, avverrà la deposizione di una corona d’alloro innanzi alla Lapide ai Caduti della Polizia di Stato, di nuova apposizione.

Nella circostanza Don Stefano Ottani della Diocesi di Bologna, Vicario dell’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, dopo un breve momento di raccoglimento procederà alla benedizione della lapide e della nuova targa della Questura di Bologna.

Questa fase della cerimonia si concluderà con la consegna a Don Ottani, da parte del Questore Antonio Sbordone, dell’olio frutto degli ulivi piantati nel Giardino della Memoria “Quarto Savona Quindici” di Palermo. A pochi passi dallo svincolo di Capaci, luogo della strage, la moglie di Antonio Montinaro, Tina Martinez Montinaro, ha voluto infatti che nascesse un giardino con un albero d’ulivo dedicato ad ogni vittima innocente della barbarie mafiosa. Da questi ulivi, è iniziato un percorso di rinascita, che ha dato luogo ad una piccola produzione di olio inviato a tutte le Diocesi Italiane per la consacrazione.

Dalle ore 09.30 fino alle ore 18.00, in Piazza Maggiore e in Piazza del Nettuno verranno organizzate numerose attività di prossimità, che consentiranno alla di avvicinarsi ulteriormente alla Polizia di Stato, attraverso l’esposizione dei mezzi storici e di servizio e delle tecnologie di cui si avvale nell’ambito della propria attività.

In Piazza Maggiore saranno, infatti, presenti dei gazebo allestiti dai vari Uffici della Polizia di Stato, tra cui l’U.PG.S.P., Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e di Frontiera, il Gabinetto Regionale Polizia Scientifica e la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Nell’occasione è stato predisposto un programma, in accordo con il Provveditorato agli Studi, che prevede la visita dei suddetti stand da parte di 8 classi di studenti (studenti di 4 e 5 elementare/ 1 e 2 media). Nel corso della visita sarà illustrata agli studenti la ricorrenza in oggetto e le varie articolazioni della Polizia di Stato. Inoltre, presso il gazebo della polizia scientifica sarà allestita una scena del crimine dove i piccoli investigatori potranno partecipare al gioco “A caccia di indizi” e vedere con i propri occhi gli strumenti utilizzati sulla scena del crimine.

Nella medesima Piazza sarà allestito uno spazio per la donazione del sangue a cura dell’associazione denominata “DonatoriNati”- Donatori e Volontari della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Si tratta di una associazione di volontariato nata nel 2003 su iniziativa di un gruppo di poliziotti che da allora ha promosso la donazione di sangue in tutta Italia, organizzando eventi e campagne di sensibilizzazione. Con l’inaugurazione della sezione di Bologna, l’associazione “DonatoriNati” rafforza la sua presenza sul territorio e si impegna a coinvolgere sempre di più i cittadini in questo importante gesto di solidarietà.

Alle ore 10.30 inizierà la cerimonia istituzionale presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo sito in Piazza Nettuno, nel corso della quale si procederà alla lettura dei messaggi di auguri del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia.

Durante la cerimonia verranno consegnati i riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato della provincia distintosi in attività di servizio.

Si evidenzia anche la presenza di due violoncellisti del Conservatorio di Bologna “Giovan Battista Martini”, che eseguiranno alcuni brani di repertorio classico in diversi momenti dell’evento, per poi concludere con l’esecuzione dell’Inno Nazionale.

All’interno del Salone del Podestà verrà allestita, inoltre, una mostra della Polizia scientifica “Un viaggio tra passato, presente e futuro”. In una cornice storica di eccezione saranno esposte alcune delle strumentazioni più rappresentative della storia della scientifica per l’analisi della scena del crimine, in un percorso che ci porta dai primi del 900 al giorno d’oggi, delineando anche le tendenze future.

Si informa che a partire dalle ore 10:50, la cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo a Roma sarà trasmessa in diretta da Rai1 (Media Partner della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni legate al 172° anniversario), e in streaming sul canale YouTube Polizia di Stato https://www.youtube.com/watch?v=6T-wGA7oQL4 e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, oltre che sui canali social della Polizia di Stato e nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

In occasione delle celebrazioni di domani, la locale Questura aprirà i profili sociali Instagram e Facebook, con lo scopo di essere più vicini ai cittadini e renderli partecipi delle attività istituzionali svolte dagli operatori della Polizia di Stato.