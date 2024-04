E’ stata avviata ufficialmente l’apertura di Lagaro City Padel, la nuova struttura di Padel a Lagaro (Castiglione dei Pepoli) con l’inaugurazione sabato mattina alla presenza del vicesindaco Tommaso Tarabusi. L’attività di padel si svolgerà su due campi panoramici all’interno della palestra di Lagaro, indicativamente tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00

Le prenotazioni per gli slot di gioco si potranno fare online tramite una App gratuita chiamata PLAYTOMIC. Tale App consentirà di prenotare un campo, visualizzando direttamente online le ore libere. Il maestro (riconosciuto OPES) sarà Simone Tacconi (info per lezioni o prenotazioni +39 351 6476024)

La struttura continuerà ad essere totalmente a disposizione della scuola che continuerà ad usufruirne durante le ore di educazione fisica all’interno dei campi e nel campo di calcetto sintetico.

Il maestro Simone Tacconi sarà inoltre a completa disposizione delle scuole durante le ore di educazione fisica, pertanto tutti gli studenti durante le lezioni potranno essere accompagnati nella struttura dal personale docente e svolgere esercitazioni di Padel e preparazione atletica.

Nei prossimi mesi il soggetto gestore ha preannunciato l’installazione di una copertura pressostatica del campetto esterno al fine di agevolare l’utilizzo durante i mesi invernali.

“Abbiamo voluto fortemente valorizzare una struttura poco utilizzata per avere più opportunità sportive – spiega il Vice sindaco di Castiglione Tommaso Tarabusi – mantenendo l’educazione fisica per le scuole e migliorando il presidio del campetto e di tutta l’area. Siamo fiduciosi delle nuove opportunità per Lagaro, perché ci saranno ricadute certe per il paese e le attività commerciali. Questa realtà, oltre ad essere una novità e uno stimolo per praticare un nuovo sport, vuole integrarsi positivamente con la comunità, a partire dal miglioramento dell’attività motoria delle scuole. Inoltra la società si è impegnata a coprire anche il campetto da calcetto sintetico, così da poterlo utilizzare tutto l’anno. Per Lagaro davvero una bella novità che migliorerà sensibilmente la vita di comunità. Un ringraziamento a Simona Fabbri, Nicolò Consolini, Franco Levorato, Simone Tacconi che hanno reso possibile tutto ciò”.