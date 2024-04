Nella mattina di ieri, lunedì 8 aprile, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti presso un noto supermercato di viale Timavo a seguito di una segnalazione di tentato furto in atto. Sul posto gli agenti prendevano subito contatti con il responsabile del supermercato, il quale riferiva di aver notato un soggetto che, dopo aver asportato della merce dagli scaffali, si dirigeva verso le casse oltrepassandole senza pagare e venendo immediatamente bloccato dagli addetti alla vigilanza.

Il soggetto, italiano di 38 anni senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, veniva trovato ancora in possesso della merce asportata per un valore di circa 170 euro. L’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per una completa identificazione. Si trattava, infatti, di un soggetto con una sfilza di precedenti penali relativi a reati dello stesso tipo, nonché autore nei mesi scorsi di diversi furti in esercizi commerciali e su auto di notte in centro che avevano destato un certo allarme sociale.

Al termine degli opportuni accertamenti di rito, e sulla base degli elementi emersi, il 38enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto in esercizio commerciale, mentre la merce rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario. Il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.