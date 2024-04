Torna la possibilità di ottenere un incentivo economico, un buono mobilità di 20 centesimi al chilometro, per chi va al lavoro in bicicletta, in monopattino o bici elettrici. Con il nuovo bando Bike to Work 2024, infatti, il Comune di Modena ripropone l’iniziativa che ha come obiettivo la promozione di modalità di trasporto che inducano alla progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato a favore di quelle orientate alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere della popolazione e allo sviluppo economico del territorio comunale.

Possono già iscriversi (info: www.comune.modena,it) i lavoratori maggiorenni che abitano o hanno la sede lavorativa nel comune di Modena e si impegnano a utilizzare bicicletta o monopattino a Propulsione prevalentemente elettrica (Mppe) per il tragitto casa-lavoro e viceversa utilizzando l’apposita app “Wecity” per certificare questa attività.

Il periodo interessato va fino al 30 settembre o comunque fino a esaurimento della disponibilità finanziaria. L’iniziativa può contare su di un finanziamento di 187 mila euro della Regione Emilia-Romagna a cui si aggiunge una quota di quasi 80 mila euro di risorse del Comune con l’obiettivo di rendere accessibile l’opportunità a circa 1.500 lavoratori. L’importo massimo che si può ottenere è di 50 euro al mese. Gli accrediti sono previsti nei mesi di luglio e ottobre.

Il bando precisa anche le modalità di registrazione in caso di trasferimenti multimodali, cioè con anche l’utilizzo di altri mezzi di trasporto: per il computo del buono mobilità si considerano solo i chilometri percorsi in bici o monopattino. Il sistema consente, comunque, anche la possibilità di indicare luoghi alternativi sia per la dimora sia per la sede lavorativa.

Grazie all’utilizzo della piattaforma Wecity sarà possibile anche calcolare la Co2 risparmiata con il progetto Bike to Work.