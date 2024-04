La pratica sportiva del plogging, la corsa raccogliendo i rifiuti, festeggia la decima edizione di Keep Clean and Run. L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i territori sul diffuso fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di piccoli rifiuti.

La formula di Keep Clean and Run è molto semplice, sette eco-maratone di plogging in sette giorni consecutivi, dal 17 al 23 aprile, in sette diverse aree metropolitane: Torino (17 aprile), Milano (18 aprile), Bologna (19 aprile), Firenze (20 aprile), Perugia e Assisi (21 aprile), L’Aquila (22 aprile) e Roma (23 aprile), coinvolgendo in totale 40 comuni.

Promotore di questa impresa è l’eco-runner Roberto Cavallo, alfiere del plogging in Italia, che correrà sette maratone in una settimana e, come se non bastasse la fatica di percorrere 42 chilometri ogni giorno, ci aggiungerà la raccolta (e il trasporto) dei rifiuti che incontrerà lungo il tragitto. Tuttavia, Roberto non sarà solo nella sua impresa, perché in ogni tappa avrà al proprio fianco amici e fan del plogging, e tutti coloro che vorranno sostenerlo nell’impresa di correre e raccogliere rifiuti.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA TAPPA DI BOLOGNA

La terza tappa partirà da piazza XX Settembre a Marzabotto alle 8.30, con il saluto dell’Amministrazione comunale e l’azione di pulizia di ragazze e ragazzi dell’IC Marzabotto nella zona del Municipio e della scuola. Alle 10.15 Roberto Cavallo e l’altro testimonial Oliviero Alotto arriveranno a Sasso Marconi: qui incontreranno l’Amministrazione comunale rappresentata dall’Assessora all’Ambiente e i ragazzi e le ragazze della scuola Fontana, per descrivere loro le azioni di prevenzione e cura che possono svolgere nei confronti dell’ambiente. Il percorso proseguirà fino a Casalecchio di Reno, dove alle 12.15 all’Agriturismo Parco della Chiusa saranno ricevuti dall’Amministrazione comunale e dai cittadini che potranno partecipare all’azione di pulizia in programma a seguire. La tappa si concluderà a Bologna dove, a partire dalle 15.20 si terrà un’azione di pulizia (aperta a tutti) nel Parco della Montagnola, con ritrovo sulla Scalinata del Pincio. L’arrivo è previsto in piazza Maggiore indicativamente alle 16.30: ad attendere i due testimonial ci sarà l’Assessora al Bilancio e allo Sport del Comune di Bologna.