Sabato 20 aprile alle ore 18 allo Spazio Culturale Madonna Del Corso di Maranello è in programma l’inaugurazione della mostra di Giorgio Mussati “No Signal”, progetto realizzato nell’ambito del Bando Eventi del Comune di Maranello. La mostra è aperta fino al 30 aprile dalle 17.30 alle 19.30, chiusa il 25 e 26 aprile.

Giorgio Mussati, modenese, affascinato da qualsiasi forma d’arte, trova nella pittura la forma più immediata per comunicare in libertà; per queste ragioni la Pop Art e la Street Art diventano le correnti che più lo caratterizzano. La Pop Art gli fornisce un senso di libertà creativa, mentre la Street Art gli offre il contenuto, la struttura portante, come mezzo per esprimere e denunciare proprio attraverso l’arte in una continua interazione tra opera e ambiente urbano, come un manifesto propagandistico. Anche la passione per il digitale integra la sua arte con il graphic design, montaggi video e animazioni web. Ha alle spalle diversi anni come CEO e direct marketing and communication in un’azienda di Street Wear e ha partecipato con una mostra personale al Fuori Salone di Milano e ad altre esposizioni.