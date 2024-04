Dopo il successo del tour americano, mercoledì 24 aprile (ore 21) arrivano sul palco del Teatro Duse di Bologna i 40 Fingers, nuovo fenomeno mondiale del crossover.

Il quartetto, composto dai chitarristi Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori, conta più di 100 milioni di visualizzazioni su Youtube conquistate grazie ai loro riarrangiamenti per 4 chitarre acustiche delle hit immortali del rock e del pop, ma anche delle colonne sonore più amate del cinema e delle serie Tv. I 40 Fingers hanno duettato con star internazionali come Andrea Bocelli e Tory Kelly, passando per Andy Summers dei The Police e ricevuto l’endorsement ufficiale dei Queen che hanno pubblicato sul loro sito la versione a ‘40 dita’ di Bohemian Rhapsody.

In scaletta ci saranno, dunque, brani tratti dalle colonne sonore di Star Wars e L’ultimo dei Mohicani, un sensazionale medley della Disney e uno dalla saga di Harry Potter, con alcune delle musiche scritte da John Williams accanto a molte altre pagine indimenticabili del repertorio internazionale. Accompagnati sul palco da una scenografia visiva firmata dai migliori light designer europei, i 4 chitarristi proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici, attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e tanti altri brani che spaziano tra i generi, unendo ed emozionando generazioni di amanti della musica.

