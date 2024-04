Dopo il successo dello scorso anno Giampaolo Morelli torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con il comedy speech Scomode verità e 3 storie vere, in programma venerdì 26 aprile alle ore 21.00.

Scritto da Morelli assieme allo sceneggiatore e regista Gianluca Ansanelli, e con la partecipazione del pianista e compositore Sergio Colicchio, lo spettacolo è un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre sincero. Le scomode verità, infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte, invece, le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale dell’attore.

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it