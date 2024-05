Sicurezza stradale e qualità urbana dello spazio pubblico saranno i temi centrali del prossimo Programma metropolitano di rigenerazione, attraverso il quale la Città metropolitana finanzierà interventi di rigenerazione nei Comuni più fragili del territorio, approvato con voto unanime dal Consiglio metropolitano nella seduta di mercoledì 29 maggio.

Gli interventi di rigenerazione saranno finanziati con le risorse del Fondo perequativo metropolitano, un innovativo strumento di riequilibrio territoriale assunto dalla Città metropolitana dal 2021 e attraverso il quale trovano concreta attuazione le politiche di rigenerazione urbana contenute nel Piano Territoriale Metropolitano.

L’obiettivo è quello di replicare la positiva esperienza realizzata nel biennio 2022-2023 con il Programma metropolitano di rigenerazione sui temi dell’autonomia energetica. La Città metropolitana ha infatti finanziato progetti di fattibilità e successivamente ben 15 interventi di rigenerazione su immobili e aree pubbliche del territorio i cui cantieri sono in fase di avvio. La decisione assunta dal Consiglio metropolitano è dunque di procedere in modo analogo nel biennio 2024-2025.

La Città metropolitana assegnerà dunque risorse alle Unioni di Comuni per la redazione dei progetti, garantendo il massimo supporto ai Comuni tramite le Officine per la rigenerazione metropolitana per costruire insieme il nuovo Programma. Questo è reso possibile grazie al Fondo perequativo, uno strumento sempre più incisivo per la creazione di una Città metropolitana equa, sostenibile e attenta alle fragilità sociali ed economiche del territorio.

Le tappe del percorso che sarà gestito dalle Officine per la rigenerazione metropolitana (ORMe) prevede entro la fine dell’anno gli studi di fattibilità sui progetti. Nel 2025 ci sarà il bando per la raccolta delle proposte e l’approvazione del Programma metropolitano di rigenerazione.

Le ORMe nascono nel 2023 da un Accordo di collaborazione tra Città metropolitana, Unioni e Comune di Bologna per la gestione integrata e coordinata degli oltre 80 progetti di rigenerazione urbana attivi sul territorio per un valore di 256 milioni di euro, e per la promozione di nuove iniziative di rigenerazione sul territorio metropolitano.