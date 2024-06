Ieri, 2 giugno, in Piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, si è tenuta la cerimonia istituzionale per il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica, con schieramento delle Forze dell’Ordine, associazioni e Sindaco davanti al Sagrato con Inno d’Italia ed alza bandiera.

Ai ringraziamenti del Sindaco alle Forze dell’Ordine e alle associazioni, è seguito un breve intervento delle autorità presenti invitate a salire sul palco per il ritiro della pergamena.

Durante la cerimonia, conclusasi con l’inno alla Gioia, la Dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di San Giovanni in Persiceto, nel ricordare che gli italiani il 2 giugno 1946, scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia ispirata ai principi di libertà, di pace e di democrazia, ha evidenziato quanto sia importante partire proprio dal lavoro degli uomini e delle donne delle Forze dell’Ordine e di quanto la storia sia il formarsi ed il crescere di attività condivise tra i soggetti della società civile e le istituzioni.