I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno denunciato un 18enne, noto alle Forze dell’Ordine, e un 17enne incensurato, per ricettazione e resistenza a un Pubblico Ufficiale in concorso. È successo quando durante un servizio finalizzato al controllo del territorio, i militari hanno notato due soggetti a bordo di un ciclomotore che alla vista dei carabinieri hanno effettuato un’inversione di marcia mettendo a rischio la circolazione stradale, per poi darsi immediatamente alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento sino a quando i militari sono riusciti a bloccare il ciclomotore. Dopo averli identificati, e dopo aver eseguito accurati controlli, i carabinieri hanno scoperto che il ciclomotore in questione era di fatto oggetto di furto. Alla luce di quanto indicato, i Carabinieri hanno sequestrato il due ruote e restituito al legittimo proprietario, denunciando il 18enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, mentre per il 17enne le eventuali responsabilità penali saranno valutate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.