Le società e le associazioni sportive possono presentare domanda al Comune di Maranello per la concessione di spazi nelle palestre comunali in orario extrascolastico per la stagione sportiva 2024/2025. Il termine per la scadenza della presentazione delle domande è lunedì 17 giugno 2024 alle ore 12.

Possono essere presentate le domande per l’utilizzo della palestra Messineo presso la Scuola Media Ferrari di Maranello, della palestra presso la Scuola Elementare Stradi e della palestra presso la Scuola Elementare Rodari a Pozza. Le domande, redatte con il modello disponibile sul sito del Comune di Maranello, devono essere presentate tramite e-mail, tramite PEC o all’Ufficio Protocollo del Comune di Maranello, Piazza Libertà 33 (orari di apertura Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00, Giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.30).