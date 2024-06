Prosegue senza intoppi la prima fase dei lavori in via Marco Emilio Lepido, nel tratto compreso tra la rotonda provvisoria di Borgo Panigale e via Cavalieri Ducati, corrispondente ai lotti B1 e B2 della Linea Rossa del tram. In concomitanza con l’ultimo intervento previsto dal cantiere prima dello spostamento sul lato opposto della carreggiata, è in programma anche uno scavo in collaborazione con l’operatore Energia Spa per la realizzazione di un nuovo allaccio di acqua e gas.

Un intervento sui sottoservizi che impone un cambiamento nella viabilità: da giovedì 13 in via Marco Emilio Lepido viene istituito un senso unico di marcia in direzione periferia, da via del Carroccio verso la rotonda. Non sarà quindi più possibile percorrere la via Emilia per accedere al centro storico (la corsia di immissione dalla rotatoria su via Marco Emilio Lepido sarà chiusa) e sarà obbligatorio svoltare a destra, immettendosi da via Normandia. Per raggiungere il centro città occorrerà quindi imboccare viale Alcide de Gasperi e successivamente – per ritornare sulla via Emilia – proseguire su via Cavalieri Ducati.

La viabilità temporanea sarà mantenuta fino a quando la cantierizzazione resterà nell’attuale assetto. Con il cambio di carreggiata del cantiere, che sarà riallestito a fine giugno sul lato nord, decadrà il senso unico ed entrerà in vigore il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra la rotonda provvisoria e via Piero Jahier, mentre da via Cavalieri Ducati sarà istituito un senso unico in direzione periferia.

Questi ultimi provvedimenti sono destinati a stabilizzarsi nel tempo, dal momento che al termine dei lavori, a tranvia ultimata, per andare in direzione centro si dovranno percorrere le grandi arterie parallele (De Gasperi e Togliatti), mentre in direzione periferia si potrà percorrere Marco Emilio Lepido a senso unico da via Panigale verso Jahier, a eccezione del breve tratto compreso tra le vie Bramante e Bagnomarino.