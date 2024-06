Torna dal 21 al 24 giugno la Fiera di San Giovanni, arrivata alla 152° edizione. Venerdì 21 giugno inaugurazione e Notte Balsamica con eventi, musica e tanto divertimento in Centro Storico fino alle 2.

Si parte alle 18 con la 35° rassegna campanaria. Alle 19 sfilata inaugurale in Centro Storico (ritrovo in viale Marconi), con lo sproloquio del Marchese e del suo Fattore. Dalle 19 in via Sant’Adriano e via San Giovanni tante attività per tutti i gusti: Escape Room “La strega oscura”, l’Airstream photobooth, spettacoli di giocoleria con fuoco e luci a led di Moko, danza aerea con Viky e Fabrizio e acrobazie a terra del Duo Mare.

Dalle 19 in piazza Caduti Libertà esposizione auto d’epoca a cura del Circolo Lotario Rangoni Machiavelli. Sempre alle 19 in via Obici apertura della mostra “Condoglianze” e a seguire musica dal vivo a cura di Associazione Friction; in Corso Umberto I dj Andrea Govoni. Alle 19.30 inaugurazione nuova sede Ciappinari APS con Ricky Banda dj e punto bar in via Santa Maria 36 e Via Vischi. Alle 20 Refugees in via San Giovanni a cura della macelleria Essalam. Alle 20 in piazzale Rangoni, 11 disco italiana anni ’80-’90 con Ricky Vox a cura di Osteria degli Obici di Fabrizio Ferri. Sempre alle 20 in via Sant’Adriano dj Set con Ivan dj – Funk Soul and Rock and roll a cura di Lo Zucchero Filato.

Alle 21.30 in Piazza Caduti Libertà Officine Sonore e alle 23 dj Set by Sa Fammia? A cura delle associazioni in Piazza Caduti.

Alle 22 in via San Giovanni 25 dj Set con Mirko Donnini. A cura di La Stria della Mamma. Sempre alle 22 in via San Giovanni, 45 No Smoking Trio a cura di Circolo Paradosso.

Sempre alle 22 in via Obici Elvis e Api e Dj Set e alle 24 Dj Set by Elvis a cura di Osteria del 32 e cocktail bar a cura di Tubooza. Alle 23 in Corso Umberto I Dj Nicola Santi A cura di Le Tentazioni.

Nel parco di Rocca Rangoni prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio, street food, artingegno.

In Piazza Caduti Libertà tornano le associazioni con stand gastronomici, zone relax, spettacoli itineranti e tanto altro ancora.

Piazza Sassatelli si trasforma per la Fiera di San Giovanni: street food con gli esercenti locali, musica e intrattenimenti ogni sera. Non solo, zone relax nell’area del Parco degli Antichi Mestieri. Le iniziative sono organizzate da Le Botteghe di Messer Filippo.

Una importante presenza in Fiera resta Slow Food – Condotta di Vignola, per la consueta apertura nel giardino pensile della Rocca del ristorante dedicato ad un menù sui prodotti tipici. Torna anche, nel Parco della Rocca Rangoni, lo spazio dedicato al benessere animale. Saranno proposte iniziative rivolte ad adulti e bambini, contatto diretto con animali, approfondimenti di esperti sui temi della tutela ambientale, della salute degli animali, della tutela delle specie e delle razze. A cura di ABA – Associazione Benessere Animale Onlus. Quest’anno anche un secondo spazio dedicato agli animali con l’iniziativa dal titolo “Fattoria in Rocca” sempre nel parco di Rocca Rangoni con la presenza di animali della nostra tradizione contadina…e non solo.