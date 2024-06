Presentato l’accordo di collaborazione tra la Provincia e il Comune di Camposanto per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del completamento della tangenziale.

L’accordo prevede un spesa di 130 mila euro per la progettazione, a carico della Provincia di Modena come somma dell’importo per il riconoscimento al Comune di Camposanto dei maggiori oneri che dovrà sostenere per la prima fase della progettazione rispetto alla precedente convenzione del 2021, per il sopravvenuto aumento del costo complessivo dell’opera, dovuto alle disposizioni del nuovo codice appalti.

Come sottolinea Fabio Braglia, presidente della Provincia, il progetto «rappresenta uno strumento indispensabile per ottenere il finanziamento di un’opera da completare per migliorare la viabilità della zona e la qualità della vita nell’abitato di Camposanto».

La sindaca Monja Zaniboni sottolinea che «come sindaca di Camposanto, sono molto orgogliosa di questo accordo con la Provincia, che è sempre stata al nostro fianco e di cui ringrazio il presidente Fabio Braglia. Questo progetto mira ad aggiornare la progettazione e la gestione del secondo stralcio della tangenziale di Camposanto secondo le nuove normative e riconoscendo i maggiori costi legati alla realizzazione dell’opera. L’accordo ci permetterà di essere pronti ad attingere alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate alla Regione-Emilia Romagna e in particolare alla Provincia di Modena. È un ulteriore ed importante passo che evidenzia come questa infrastruttura sia prioritaria per entrambi gli enti e avvicina Camposanto al completamento di un’opera viaria fondamentale per il benessere di tutta la sua comunità».

In base all’accordo, la Provincia di Modena, si impegna a mettere a disposizione del Comune di Camposanto, un referente tecnico con il quale il Responsabile del procedimento possa interloquire, in considerazione della titolarità gestionale che avrà la Provincia nelle successive fasi realizzative e nella gestione futura dell’opera.

Comune di Camposanto quale “Ente Capofila”, si impegna ad espletare tutte le attività di “Stazione appaltante” finalizzata alla individuazione del professionista tecnico cui affidare l’adeguamento del progetto di fattibilità tecnica economica già predisposto nel 2023.

Il progetto riguarda il secondo stralcio dell’opera che collegare la strada statale 568 per San Felice sul Panaro alla strada provinciale 2 Panaria Bassa dalla parte di Finale Emilia.

Nel 2011 la Provincia ha realizzato il primo stralcio della tangenziale che parte dalla strada provinciale 2 Panaria bassa a ovest di Camposanto, attraversa la strada provinciale 5 di Cavezzo per terminare, dopo circa due chilometri e mezzo, sulla statale 568 di Crevalcore.