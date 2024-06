Sarà una Roseda ed San Svan bagnata più del consueto secondo le previsioni meteo. Per questo motivo il programma del tradizionale appuntamento organizzato dal Comune e dal Gruppo Alpini di Cavriago all’Oratorio di San Giovanni di domenica 23 giugno dovrà subire alcuni cambiamenti.

E’ annullato il laboratorio “A scuola di tortelli” in programma all’Oratorio di San Giovanni domenica 23 alle ore 17.00.

Confermata la Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni delle ore 19.00, mentre la festa continuerà presso la Sede degli Alpini in via Bassetta 1 dalle ore 19.30 con gnocco fritto, chizze e salumi.

“Le previsioni meteo non ci consentono di organizzare la festa all’Oratorio di San Giovanni a cui tutti noi cavriaghesi siamo particolarmente affezionati”, dichiara Matteo Franzoni, vice Sindaco del Comune di Cavriago, “Ma non per questo vogliamo rinunciare alla possibilità di stare insieme per festeggiare la vigilia del patrono di Cavriago. Ringrazio gli Alpini di Cavriago che sono sempre al fianco del Comune e che ci hanno offerto la disponibilità della loro sede per aggiustare in un qualche modo il programma della serata.”