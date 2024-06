Grande il successo riscosso dal corpo bandistico La Beneficenza di Sassuolo nella trasferta in Croazia lo scorso weekend. Sabato un concerto sul lungomare nei pressi di Opatija con la presenza di una banda locale, dove si è instaurato un rapporto di amicizia con la prospettiva di organizzare in futuro uno scambio culturale, e nel pomeriggio a Lovran alla festa della ciliegia. Per l’occasione la banda era formata da oltre 50 suonatori, in gran parte giovani e giovanissimi, diversi accompagnatori al seguito.

Prossimi appuntamenti: 25 luglio 1° memorial Matteo Ferrari in piazzale della Rosa a Sassuolo, ore 21 concerto con la presenza di Andrea Candeli e del celebre comico Vito. Il giorno successivo tradizionale concerto di S. Anna in piazzale Porrino.