E’ stato siglato oggi tra la Questura di Bologna e Confabitare – Associazione Proprietari Immobiliari un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere la legalità e fornire consigli utili per prevenire i tentativi di furti in appartamento. Questa collaborazione, sancita dal Questore della provincia di Bologna, Antonio Sbordone, e dal Presidente Nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, rappresenta un importante strumento per migliorare la protezione delle abitazioni private e la promozione della sicurezza tra i cittadini.

“La firma del Protocollo tra la Questura di Bologna e Confabitare rappresenta non solo un traguardo formale – commenta Alberto Zanni – ma migliora la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini soprattutto delle fasce più fragili e meno informate”.



In virtù di questo accordo, la Questura ha fornito a Confabitare materiale illustrativo mirato alla prevenzione dei furti in appartamento, che sarà distribuito dall’associazione ai propri iscritti e nei punti più frequentati della città, ampliando così la portata delle informazioni sulla sicurezza. Inoltre, personale qualificato della Polizia di Stato parteciperà ad incontri organizzati dall’associazione Confabitare con i propri iscritti per offrire ulteriori consigli e rispondere alle domande degli associati, creando un dialogo diretto e costruttivo tra i proprietari immobiliari e le forze dell’ordine.

Confabitare si è sempre impegnata nella tutela della proprietà immobiliare e nella promozione della legalità, dunque, l’iniziativa di collaborare con la Polizia di Stato costituisce un ulteriore passo verso la riduzione dei furti nelle abitazioni.