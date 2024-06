La scorsa notte a Carpi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un’utilitaria a bordo della quale si trovavano una 37enne ed un 53enne.

Dopo la verifica dei documenti di guida e di circolazione, i Carabinieri hanno eseguito un controllo più accurato sul mezzo e sui due occupanti. L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro alcuni grammi di cocaina, detenuti per uso personale dalla conducente e dal trasportato, oltre a un coltello a serramanico occultato all’interno del veicolo.

All’esito del rinvenimento dell’arma bianca, la 37enne è stata segnalata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Entrambi sono poi stati segnalati alla Prefettura per la detenzione della cocaina.