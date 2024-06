Si chiama Fuoripista il nuovo festival sostenuto e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da ATER Fondazione e da Teatro Necessario, che da fine maggio a metà agosto compirà un viaggio in sette luoghi dell’Appennino emiliano romagnolo, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali. Nel weekend il Festival arriva a Pavullo, il circo-villaggio si animerà al Centro “I Fondi” di Verica (via Pertini, 23) da venerdì 28 a domenica 30 giugno. L’evento si realizza con il patrocinio del Comune di Pavullo.

Si inizia venerdì 28 giugno alle ore 18:30 con la marching band Rusty Brass Band, una formazione di ottoni animerà la Via Giardini nel centro di Pavullo con note funk, rock unite e sonorità balcaniche. Seguono gli eventi presso il Centro “I Fondi”, alle ore 21:30 la clownerie, la musica e la comicità dello spettacolo “Nuova Barberia Carloni” di Teatro Necessario, alle ore 22:45 il concerto “Attacchi di manouche” un concerto ironico e spumeggiante dallo spirito gypsy jazz con ill clarinettista Alessandro Mori e il chitarrista Corrado Caruana.

Gli eventi riprendono sabato 29 giugno, alle ore 18:30 in cartellone vi è “Clown in libertà” spettacolo cult di circo contemporaneo di Teatro Necessario, sul palco tre buffi, simpatici e talentuosi clown, che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

A seguire alle ore 21:30, la scena sarà occupata dal concerto di una formazione di grande fama: Javier Girotto & Aires Tango che celebrano tre decadi di musica insieme con la registrazione del loro tredicesimo disco “30” che da il titolo al tour. Javier Girotto, Marco Siniscalco, Alessandro Gwis e Francesco de Rubeis (che ora sostituisce il percussionista storico Michele Rabbia) insieme formano gli Aires Tango, gruppo nato nel 1994 da una idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, e che in questi 30 anni ha conquistato le platee di tutto il mondo, esibendosi in circa 1000 festival e rassegne internazionali.

Il villaggio si chiude domenica 30 giugno con due divertenti momenti di circo contemporaneo. Alle ore 18:30 appuntamento con Paccottiglia Deluxe del Circo Pacco, in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica; in chiusura di manifestazione la clownerie, la musica e la comicità di “Nuova Barberia Carloni” alle ore 21:30, tre clown senza lavoro rilevano una antica barberia, determinati a restituirla ai fasti di un tempo.

Ma in Fuoripista non ci sono solo spettacoli: nel villaggio-circo di Pavullo sono previste anche attrazioni e progetti speciali, a disposizione del pubblico ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 19 del venerdì e dalle ore 18 del sabato e della domenica. Nello specifico, ci sarà l’Officina Oceanografica sentimentale della Compagnia Samovar, una roulotte/teatro aperta a sette viaggiatori alla volta per uno spettacolo intimo della durata di 15 minuti. E poi “La dinamica del controvento” di Julian Lett con Irene Michailidis, una macchina del tempo, un momento di sospensione, di fantasia, sulle suadenti note di un pianoforte suonato dal vivo. Infine, a disposizione del pubblico ci saranno i Giochi di Legno di Officina Clandestina, un’area giochi composta da 30 diverse attrazioni in legno.

Informazioni e biglietteria

Centro polivalente “I Fondi”, via Pertini, 23 – Verica

L’accesso all’area della festa è gratuito.

L’accesso agli spettacoli e alle attrazioni è con biglietto.

I biglietti sono in vendita online su https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/fuoripista e sul circuito Vivaticket e in biglietteria sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di tutte le attrazioni.