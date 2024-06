Per confrontarsi, progettare e sviluppare nuove startup in Appennino con la testimonianza di chi già ce la sta facendo giovedì 27 giugno si terrà a Castiglione dei Pepoli un appuntamento gratuito promosso dal progetto Giovani Imprese in Cammino in collaborazione con lo sportello Progetti d’Impresa BIS Brasimone (ore 17.30 Centro sociale, culturale, ricreativo castiglionese APS Piazza del Mercato 1)

Il programma prevede gli interventi di Sara Maldina – Ufficio Comune Sviluppo economico imprese e occupazione, Città metropolitana e Comune di di Bologna su “BIS Brasimone” e di Giulia Luisotti – Ufficio Comune Sviluppo economico imprese e occupazione, Città metropolitana e Comune di Bologna con un approfondimento sul progetto e avviso pubblico Giovani imprese in cammino. Seguirà una Tavola rotonda sul tema: “Fare impresa nei territori dell’Appennino: esempi di giovani progetti imprenditoriali e a valenza sociale a confronto”, con la partecipazione di: Officina 15-Luca Morganti, Laser Planet-Enrico Lunardi, La Bargazzina-Arianna Fabbri e Boschilla-Andrea Chiloiro.

Per i giovani aspiranti imprenditori e imprenditrici dai 18 ai 35 anni, che vogliano avviare un’attività d’impresa nei territori dei Comuni delle Unioni Appennino Bolognese, Savena-Idice e Reno-Lavino-Samoggia fino al 19 luglio è possibile candidarsi al bando per partecipare a un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa, organizzato dall’Ufficio Servizi per i giovani del Comune di Bologna e dall’Ufficio Comune sviluppo economico, imprese e occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, finanziato da ANCI.

Le idee d’impresa ammesse al bando devono essere in linea con le vocazioni territoriali delle tre Unioni e con un’attenzione particolare a progetti di trasmissione d’impresa e passaggio generazionale. Devono inoltre rientrare in uno o più dei seguenti ambiti: turismo, attività artigianali artistico e/o tradizionale, gestione di eventi dal vivo.

