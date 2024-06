Ha riaperto nel pomeriggio di martedì 25 giugno la strada provinciale 19 in località Poggiobianco nel territorio comunale Prignano sulla Secchia. Oltre a questa riapertura, erano tornate transitabili in queste ore la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro in località Grottoni nel Comune di Pavullo, la strada provinciale 23 dalla Volta di Saltino a Talbignano tra i Comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago e la provinciale 20 a valle di Varana sempre a Prignano.

A causa del maltempo resta ancora chiusa per frane e smottamenti la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo.

Sempre sulla strada provinciale 26 si transita a senso unico alternato in un tratto compreso nel territorio comunale di Guiglia.

Per quanto riguarda la situazione dei ponti, rimane ancora chiuso a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255.

Al momento restano aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale in attesa del passaggio della piena dei fiumi Panaro e Secchia nelle zone di pianura.