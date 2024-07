L’Amministrazione di Fiorano Modenese sta seguendo con la massima attenzione le vicende che vedono coinvolta l’area di Corte Corsini in centro a Spezzano, che comprende piazza Falcone e Borsellino, i relativi parcheggi e l’adiacente area verde attrezzata.

La proprietà del comparto non è comunale ma privata, e, al momento, è sottoposta a procedimenti giudiziali.

L’area è comunque di interesse pubblico, tanto che Comune è già intervenuto nelle settimane scorse con un’ordinanza contingibile ed urgente che obbliga la ditta “Corte Corsini Srl” alla manutenzione, alla messa in sicurezza dei giochi, allo sfalcio e alla pulizia dell’intera zona. Interventi realizzati ad oggi in modo solo parziale e per il cui completamento gli uffici comunali stanno sollecitando la ditta interessata.

Purtroppo in questi ultimi giorni sono emersi altri problemi che riguardano le attività presenti nella piazza. L’Amministrazione fioranese si è già attivata per incontrare le parti coinvolte, a partire dagli esercizi commerciali, per capire meglio la situazione.

“E’ nostro interesse mantenere viva la piazza in centro, luogo importante per la comunità spezzanese, sebbene non sia di proprietà pubblica – ha dichiarato il sindaco Marco Biagini – per questo stiamo seguendo e prestando la massima attenzione a quello che succede, per provare a trovare soluzioni condivise.”